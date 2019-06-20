الشرطة, تدرس, الغاء, لائحة, الاتهام, بحق, الفلسطيني, محمود, قطوسة, بقضية, اغتصاب, الطفلة, في, موديعين, عيليت,

من المحتمل إلغاء لائحة الاتهام ضد الفلسطيني محمود قطوسة في قضية اغتصاب الطفلة في مدينة موديعين عيليت، نظرا لكثرة علامات الاستفهام في القضية.

هذا ما قالته مصادر مطلعة على مجريات التحقيق.وقد مددت المحكمة العسكرية في سجن عوفر مساء أمس بستة ايام فترة اعتقال قطوسة.وافيد ان النيابة العسكرية طلبت تمديد اعتقاله بعشرة أيام "