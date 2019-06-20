حملة في مزراحي طفحوت - كل الاحترام إلك !

أطلق بنك مزراحي- طفحوت هذا الأسبوع حملة جديدة تحت عنوان " في مزراحي طفحوت - كل الاحترام إلك "، حيث يؤكد البنك حقيقة أن هناك توجّهيْن متناقضين في النظام المصرفي: توجّه مزراحي طفحوت الذي يضع الزبون في المركز، بحيث يتمتع الزبون بخدمات إنسانية وشخصية بالإضافة الى الخدمات الديجيتالية المتطوّرة. هذا مقابل البنوك الأخرى التي تتنازل عن الخدمة الشخصية وتفضل أن يتدبّر الزبائن أمورهم ذاتيًا عبر الخدمات الديجيتالية، أي أن يتحوّلوا بأنفسهم الى موظفي بنك لأنفسهم.ويشدّد البنك في الحملة على حقيقة أن البنك الذي يقدّم خدمات إنسانية وشخصية، وكذلك خدمات ديجيتالية متطوّرة، هو حقًا البنك الذي يحترم الزبائن ويعرف كيف يمنح الاحترام لكل زبون وزبون.وعليه، يدعو بنك مزراحي طفحوت زبائن جميع البنوك، التجاريين والخصوصيين، للانتقال الى بنك مزراحي طفحوت ليتمتعوا بمعايير بنكيّة مختلفة تشمل خدمات موظف بنكي شخصي وكذلك خدمات ديجيتالية متطوّرة.تجدر الإشارة الى أن البنك يرى بالمجتمع العربي هدفًا استراتيجيًا، ومن هذا المنطلق يقوم البنك بتوسيع دائرة فروعه في الوسط العربي، حيث توجد له فروع في كل من: أم الفحم، الناصرة، باقة الغربية، كفر قاسم، كفر ياسيف، سخنين، شفاعمرو وفي الطيبة أيضًا.