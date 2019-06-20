فيديو - السورية نسرين طافش تحصد نجاح ألبومها الأوّل

بعد أن أطلقت أغنية "الحلوة" باللهجة المصرية و أغنية "أهلا وسهلا بالأحباب" باللهجة الشامية، تحصد نسرين طافش إعجاباً و تفاعلاً واسعاً خاصة أنّ أغنية "أهلا وسهلا بالأحباب" أهدتها لتاريخ الفنانة القديرة طروب و تحمل طابع الصيف والمرح.

وتثبت نسرين من جديد تنوعها بنجاح أغنية "مو صدق حبك" باللهجة العراقية التي تلقى رواجاً في الخليج العربي وتستعد نسرين لطرح أغنية "نجمة قطبية" باللهجة الجزائرية للفنان الجزائري القدير رابح درياسة. برهنت نسرين من خلال أغانيها الجديدة نضجاً فنيًّا وموهبة متميزة و أداءً متمكناً يحمل البهجة بألوان أغاني الألبوم المتنوعة. ولا يزال في جعبة نسرين خمس أغاني سيتم طرحها تباعاً على قناتها الرسمية على اليوتيوب و المتاجر الرقمية.