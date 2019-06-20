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سلطه التنفيذ والجباية تقوم بمشروع اشراك الجمهور للخروج من دائرة الديون في الوسط العربي



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على خلفية البحث حول اسباب الديون لدى المواطنين العرب، تود دائرة الاجراء معرفة اقتراحاتكم في كيفية مساعدة اصحاب الديون لتسوية ديونهم على أحسن وجه. لقد قامت سلطه التنفيذ والجباية بإجراء بحث حول اسباب تراكم الديون وطرق التعامل معها. الاستنتاجات الرئيسية تشير ان اغلب المديونين من الوسط الغير يهودي هم من الاسر التي تعتمد على معيل واحد ذو دخل منخفض. وفق هذا البحث، السبب الرئيسي للدين هو سوء الإدارة الاقتصادية والرغبة في رفع مستوى المعيشة مما يقود للدخول لدائرة الديون.



ملخص البحث: اغلب المديونين من الوسط العربي ينتمون إلى أسر يوجد فيها رجل معيل واحد ووحيد، لذلك دخلهم يكون منخفض. نتيجة لذلك، جودة الحياة عند هذه الأسر تكون متدنية. بسبب خلل بالإدارة الاقتصادية وعدم التخطيط الصحيح، يدخلون الى دائرة الديون. استنتاج اخر من البحث هو ان هؤلاء الأشخاص لا يملكون شهادات تعليم عالي وقدرات تقنية وتكنولوجية، ومن الممكن ان هذا يؤدي لتمديد فترة الدين لأكثر من 10 سنين، وبنهاية المطاف لا تستطيع اغلبية هذه الشريحة بتسديد ديونها.


سؤال كيف يمكن حسب رأيك مساعده المديونين من الوسط العربي لتصفيت ديونهم بصوره جيده؟


لرد بالموقع.


https://www.gov.il/he/departments/news/debts-arabic-population-campaign-2019




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