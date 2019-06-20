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البنتاغون ينشر كتيبة صواريخ باتريوت في الشرق الاوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.



وحسب "رويترز" قال (البنتاغون) إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط والتي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".


وقالت متحدثة باسم البنتاغون في بيان "الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".


وتصاعدت المخاوف من حدوث مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس. وحملت واشنطن طهران مسؤولية هذا الهجوم بينما نفت إيران الاتهامات.


وقال المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، امس الأربعاء، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، موضحا أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.




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