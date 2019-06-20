فيديو - توقيف قاصرين من الجليل بعد ضبطهما يركبان دراجة نارية بدون رخصة وخوذه في طريقهما للمدرسة

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بعد أربعة أشهر من الانفصال، اتفقت الاحزاب العربية الأربعة (الجبهة، التجمع،...
أعلن اتحاد المقاولين عن تشكيل هيئة تكلف بالتحقيق في حوادث عمل تفضي الى مصرع عمال...
في رهط أصيب الليلة الماضية أحد سكان المدينة بجروح متوسطة بعد أن أطلق مجهولون...
من المحتمل إلغاء لائحة الاتهام ضد الفلسطيني محمود قطوسة في قضية اغتصاب الطفلة في...
بلغت نسبة السكان اللاجئين حوالي 41% من مجمل السكان المقيمين في دولة فلسطين حسب...
عقد ممثلو الاحزاب العربية الأربعة الممثلة في الكنيست، اجتماعًا أمس الأحد للتحضير...
اصدرت المحكمة المركزية في حيفا مؤخراً، قراراً يلزم شركة تأمين بتعويض شاب من...
أعلن ان المحامي افي حيمي تم انتخابه رئيسا لنقابة المحامين، بعد ان تغلب على منافسه...
يخرج اليوم نحو سبعمائة ألف طالب في المرحلة فوق الابتدائيّة للعطلة الصيّفيّة،...
اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء...