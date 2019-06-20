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فيديو - توقيف قاصرين من الجليل بعد ضبطهما يركبان دراجة نارية بدون رخصة وخوذه في طريقهما للمدرسة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضبت الشرطة امس الاربعاء  قاصرين يقودان دراجة نارية بدون رخصة سياقة وبدون خوذه في احدى قرى الجليل حيث كانا في طريقهما للمدرسة .



دورية الشرطة تعقبت القاصرين حتى وصلا المدرسة وهناك بعد ان حاولا الهرب اوقفتهما الشرطة للتحقيق واستدعاء اولياء امورهما لاستجوابهما ايضا فيما تمت مصادرة الدراجة.




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