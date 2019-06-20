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مدرسة البطوف الاعدادية تكرم مديرها الدكتور كمال موعد



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بحضور طاقم المعلمين والمعلمات والعاملين بمدرسة البطوف الاعدادية وبمشاركة رئيس البلدية عمر واكد نصار ومفتشة المدرسة الدكتور مارتا سليمان ولجنة الاباء ومدير المدرسة الشاملة سمير نصار وبحضور عائلة الدكتور كمال موعد تم تكريم مدير المدرسة الدكتور كمال بسبب خروجه للتقاعد المبكر .



ابتدأ التكريم بكلمة للشيخ معين صح وهو احد معلمي المدرسة والذي تحدث باسم المعلمين ومما قاله الشيخ معين كنا نتمنى لك الاستمرار والعمل معنا في المدرسة ولكن اختيارك وقرارك بصراحة فاجأنا ولكن من صميم قلوبنا نتمنى لك ولعائلتك السعادة والنجاح .


وتحدث رئيس البلدية عمر نصار والذي بدوره اثنى على مدير المدرسة وتحدث عن قداسة مهنة التعليم. 


وتحدثت مفتشة المدرسة الدكتزىة مارتا سلبمان


وذكرت عن مهنية الدكتور كمال موعد وسهولة التعامل معه. 


وتحدث باسم لجنة الاباء الاستاذ نسيم بدارنه والذي تحدث عن جهد الدكتور كمال موعد ومتابعته لادق التفاصيل وعن الشراكة البناءة لانجاح المدرسة .


وتحدث ايضا مدير المدرسة الثانوية الشاملة الاستاذ سمير نصار واثنى على زميله مدير المدرسة الاعدادية 


وفي النهاية تحدث الدكتور كمال موعد والذي شكر جميع العاملين في مدرسة البطوف الاعدادية عرابة وتحدث عن قراره الصعب والذي وصل اليه بعد تفكير لمدة ٥ اشهر وتمنى لمدرسته دوام التقدم وطلب من رئيس بلدية عرابة دعم المدرسة لاستمرارية التقدم والنجاح. 


وفي النهاية وزعت الدروع التذكارية من لجنة المعلمين ولجنة الاباء وتم تناول وجبة العشاء في مطعم دنيازاد




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