ميسي, يعترف, بفوضى, الأرجنتين, أمام, باراجواي,

اعترف ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بالفوضى التي عاشها منتخب بلاده عقب تأخره بهدف أمام باراجواي، فجر الخميس، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا.

ونجح ميسي في إنقاذ راقصي التانجو من الخسارة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء، ليتعادل المنتخب الأرجنتيني (1-1) ويحصد أول نقطة له في البطولة.وخلال تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على موقع "تويتر"، طالب ميسي زملاءه بضرورة التحسن في المباراة المقبلة.وأضاف: "في الدقائق الأولى من المباراة ظهرنا بشكل جيد، لكن هدف باراجواي تسبب في بعض الفوضى، قبل أن ندخل الشوط الثاني بصورة مغايرة، ما ساهم في إحرازنا هدف التعادل".واستطرد: "كنا على علم بمدى صعوبة المباراة، لذا يجب أن نواصل التحسن".وشدد البرغوث على إيمان رفاقه بقدرتهم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضد قطر، من أجل التأهل للدور الثاني.وفي ختام تصريحاته، قال ميسي: "يجب أن ننظر إلى الأمور بشكل إيجابي ونتحلي بالثقة، لأنه يتعين علينا التحسن في بعض الجوانب وإظهار أفضل ما لدينا قدر الإمكان، للفوز بالمباراة المقبلة".