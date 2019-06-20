تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-20 09:46:15 اجتماع الجبهة والإسلامية والتجمع والتغيير:التزام كامل بالمشتركة |  2019-06-20 09:37:48 اليوم - عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثانية من اطبائها باكرانيا |  2019-06-20 09:14:22 ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان |  2019-06-20 09:14:22 ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان |  2019-06-20 08:33:24 تعويض شاب من الشمال سافر في سيارة قريبة بثلاثة ونصف مليون شيكل |  2019-06-20 08:23:48 ترامب يجمع 25 مليون دولار في اليوم الأول من حملته |  2019-06-20 08:20:15 انتخاب المحامي أفي حيمي رئيسًا لنقابة المحامين |  2019-06-20 08:17:36 "تويتر" سيزيل خيار تحديد المواقع الجغرافية |  2019-06-20 08:16:52 حرائق الغابات تهجر أكثر من 9 آلاف كندي |  2019-06-20 08:12:22 700 ألف طالب ربعهم عرب يخرجون للعطلة الصيفية اليوم |  2019-06-20 08:10:49 الحرس الثوري الإيراني يسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة |  2019-06-20 05:19:39 نبيه بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب |  2019-06-20 05:17:26 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم |  2019-06-19 22:43:50 مجلس كفركنا المحلي يوزع 70 حاسوب آيباد ضمن مشروع "آيباد لكل معلم تربية خاصة" |  2019-06-19 22:36:52 تخليص عاملين في ورشة بناء بنتيفوت |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذه أفضل أطعمة نباتية لخسارة الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حجم الوجبات ليس العنصر الوحيد لضبط الوزن، وإنما اختيار نوعية الطعام، ومدى النشاط البدني. ويعتبر الطعام النباتي أحد الأدوات الفعّالة للتخسيس، لكن ليس كل الأطعمة النباتية مثل بعضها من حيث كمية السعرات والدهون، أو من حيث احتوائها على عناصر تزيد التمثيل الغذائي. إليك أكثر أطعمة نباتية تساعد على إنقاص الوزن وإزالة دهون الجسم:



* يحتوي الثوم على عنصرين يزيدان حرق السعرات الحرارية، إلى جانب أنه يساعد على ضبط نسبة الكولسترول بالدم.


* يمتاز اللوز بأنه يوفر درجة عالية من الشبع ويمد الجسم بسعرات حرارية أقل من غيره من المكسرات، كما أنه يحتوي على عنصر يزيد حرق الدهون، وفيتامينات "أ" و"د" و"ب12".


* وفقاً لدورية "أبيتايت" كل فواكه عائلة التوت، ومنها الفراولة (الفريز) تقلل التهابات الجسم التي تحدث نتيجة البدانة، ويساعد على خفض الكولسترول والوزن.


* الموز أيضاً وسيلة جيدة للتخسيس، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يقلل احتباس الماء، والألياف والمعادن التي تمنح الإحساس بالشبع. وتنصح بعض التوصيات الغذائية بتناول حبتين من الموز يومياً لضبط الوزن.


* بذور الكتّان من أغنى الأطعمة النباتي بالألياف، ويُنصح بها لتقليل انتفاخ البطن وتعزيز الإحساس بالشبع.


* تفيد دراسة نُشرت في دورية "نيوتريشن" بأن القرنبيط من الأطعمة المفيد للأمعاء والتي تعزّز نمو البكتريا الصديقة في هذا الجزء الحيوي من الجهاز الهضمي، وأنه يقلّل الإحساس بالجوع.


* الأفوكادو من الأطعمة النباتية التي يُنصح بتناولها للتخسيس خاصة إذا كانت هناك مخاطر ترتبط بمرض السكري أو ارتفاع الكولسترول.




كلمات متعلقة

هذه, أفضل, أطعمة, نباتية, لخسارة, الوزن,

تابعونــا

الأحذية القذرة تحمي الأطفال من مرض مزمن! الأحذية القذرة تحمي الأطفال من مرض مزمن! 2019-06-20 | 08:24:42

كشفت دراسة جديدة أن ارتداء أحذية قذرة داخل المنزل قد يجعل الأطفال أقل عرضة...

تعرف على طرق حماية بشرتك من الحرارة تعرف على طرق حماية بشرتك من الحرارة 2019-06-19 | 20:06:37

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على البشرة ويجعلها أكثر عُرضة للجفاف،...

غسل اليدين بطريقة خاطئة يبطل مفعوله غسل اليدين بطريقة خاطئة يبطل مفعوله 2019-06-19 | 14:55:26

نظافة اليدين درع الوقاية من الأمراض، يصد الجراثيم والبكتيريا ويمنع الإصابة...

دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن 2019-06-19 | 13:38:17

أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...

أنماط النوم تقدم مفتاح التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر أنماط النوم تقدم مفتاح التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر 2019-06-19 | 11:14:16

كشفت دراسة جديدة أن سنوات من النوم السيء قد تؤدي إلى تغيرات في موجات الدماغ، ويمكن...

أول "أطلس" للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو! أول "أطلس" للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو! 2019-06-19 | 10:10:42

تمكّن علماء بريطانيون من إنشاء أول خريطة للرئة البشرية، ما يبعث الأمل في الحصول...

البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر وتهدد حياة الأمريكيين البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر وتهدد حياة الأمريكيين 2019-06-19 | 10:10:01

كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيطات حول...

مشروبك الليلي لانقاص الوزن مشروبك الليلي لانقاص الوزن 2019-06-19 | 08:16:43

يبحث البعض منا عن طرق غريبة ومختلفة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم، التي...

دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما 2019-06-18 | 20:19:43

كشفت دراسة بريطانية قام بها باحثون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن طلاق...

تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات 2019-06-18 | 18:13:28

تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف 4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي نشأت ملحم تشييع جثمان جنازة عرعره فجر اليوم تسليم حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات الليلة الفاصلة بين السبت الاحد 25 الشهر بدء العمل التوقيت الشتوي ترجيع الساعةالتوقيت الشتوي فجر الاحد 30 الشهر الجاري اعادة عقارب الساعة محمد المختار ركوب امواج التزلج الدولية اول عربي من البلاد جسر الزرقاء الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور لحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة تظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات الرملة ماء ساخن حروق التسبب ابنتها قاصر القسم العلوي جسمها فتى قاصر عيلوط اصابة خطيرة الرأس شجار مع اخر مستشفى رمبام حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com