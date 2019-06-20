اليوم, -, عرابة, تحتفل, بتخريج, الكوكبة, الثانية, من, اطبائها, باكرانيا,

تحتفل عرابة اليوم الخميس بتخريج الكوكبة الثانية في مدينة دينيبروبتروفسك الاكرانية بحضور اهالي الخريجين .

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