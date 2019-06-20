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اليوم - عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثانية من اطبائها باكرانيا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تحتفل عرابة اليوم الخميس بتخريج الكوكبة الثانية في مدينة دينيبروبتروفسك الاكرانية بحضور اهالي الخريجين .


والاطباء هم - رامي توفيق شلش , رضا حسين خطبا ,  مهدي اسعد خطيب .





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