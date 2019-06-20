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ترامب يؤكد نيته لقاء بوتين على هامش ال20 في اليابان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في اليابان.



وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز": "أود أن يكون هناك تآلف مع روسيا، وأعتقد أن هذا سيحدث. وأود أن يحدث تآلف مع الصين، وأعتقد أن هذا سيحدث. سأجتمع في الواقع مع كل منهما (بوتين وشي) الأسبوع المقبل في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين".


والسبت الماضي أكد الكرملين استعداده لتنظيم لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب قبيل قمة مجموعة الـ20، لكنه أشار إلى عدم وجود إشارات من واشنطن حول اللقاء.




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