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دهس شابة على الشارع الرئيسي في سخنين واصابتها خطيرة
2019-06-20 09:01:00
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دهس شابة على الشارع الرئيسي في سخنين واصابتها خطيرة
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