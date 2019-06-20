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دهس شابة على الشارع الرئيسي في سخنين واصابتها خطيرة



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دهس شابة على الشارع الرئيسي في سخنين واصابتها خطيرة




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