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بعد خروجها من المستشفى.. هيفاء توجه رسالة لجمهورها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة خاصة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وذلك بعد ساعات من الصورة التي نشرتها من داخل المستشفى وعبرت من خلالها عن اشتياقها لجمهورها.



وقالت هيفاء، في رسالتها: “أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لعبر عن شكري وأمتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه، شكرًا لكل اللي ضوالي شمعة”.


وأضافت: “شكرًا لكل حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة شكرًا وأسفة لكل فان ما عيد بسببي، شكرًا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة شكرًا لكل صحافي كتبلي من قلبه”.


وتابعت: “فرحت كتير بكم الحب اللي شفته من الناس وجمهوري والصحافة الكريمة وأصدقائي واللي أث في كتير أمنيات الشفاء حتى من ناس ما بعرفن ولا مرة قابلتن وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة إنه هالقد بيحبوني حسيت إني رح أشفى بسبب دعواتكم لإلي، والشكر الكبير ومن قلبي والتقدير والاحترام لكل طاقم المستشفى والأطباء والممرضات وكل العالمين فيها”.


وكشفت أنها غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها متمنية أن لا يرى أحد الأزمة المرضية التي مرت بها.


وأكدت أنها حاولت أكثر من مرة التقاط صورة أو فيديو لها وهي تضحك حتى تطمئن جمهورها ولكن لم يطاوعها قلبها لأن يراها الجمهور منهكة ويقلق أكثر، مؤكدة أنها اليوم بخير والحمد لله.


الفنانة اللبنانية كانت قد تعرضت لأزمة صحية كشفت عنها من خلال تغريدة عايدت فيها متابعيها بعيد الفطر  وكشفت أنها تعرضت لأزمة صحية منذ شهر وتم الكشف بعدها عن تواجدها داخل المستشفى.




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