بوجبا, يختار, فريقه, الجديد,

ذكر تقرير صحفي، أن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، استقر على وجهته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا" فإن بول بوجبا يفضل العودة إلى صفوف يوفنتوس، بدلًا من الانتقال لريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.ويسعى يوفنتوس إلى استعادة خدمات بوجبا، لكن الفريق الإيطالي يحاول إيجاد السبل لتوفير الراتب السنوي للنجم الفرنسي، قبل التفاوض مع مانشستر يونايتد.وسافر فابيو باراتيسي المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى لندن، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات حول صفقة بوجبا.وكان ريال مدريد من أكثر الأندية المهتمة بضم بول بوجبا، إلا أن الأموال الطائلة التي صرفها في الصفقات الصيفية، جعلته يتراجع بعض الشيء، خوفًا من عدم القدرة على سداد راتب النجم الفرنسي.يذكر أن بول بوجبا أعلن مؤخرًا، رغبته في خوض تحديات جديدة خارج مانشستر يونايتد الإنجليزي.