ترامب, يجمع, 25, مليون, دولار, في, اليوم, الأول, من, حملته,

أعلن الحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكية دونالد ترامب جمع نحو 25 مليون دولار من التبرعات خلال اليوم الأول من حملته لانتخابات الرئاسة عام 2020.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانييل في تغريدة لها على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "دونالد ترامب جمع مبلغ الـ 24.8 مليون دولار القياسي خلال أقل من 24 ساعة لإعادة انتخابه".وأعلن ترامب أمام تجمع من مؤيديه في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء عن انطلاق حملته الانتخابية.ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر عام 2020. وسيعقد الحزب الجمهوري مؤتمرا له في الفترة من 24 إلى 27 أغسطس 2020، وسيعلن خلاله عن اسم مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة.