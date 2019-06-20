انتخاب, المحامي, أفي, حيمي, رئيسًا, لنقابة, المحامين,

أعلن ان المحامي افي حيمي تم انتخابه رئيسا لنقابة المحامين، بعد ان تغلب على منافسه المحامي تسيون أمير.

وسيشغل حيمي هذا المنصب على مدى السنوات الأربع المقبلة بعد أن شغله بالوكالة عقب استقالة رئيسه إيفي نافي.وقد استقال نافيه من المنصب بسبب قضية فساد نُسبت اليه.