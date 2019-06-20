راديو, مكان, يتوج, نجوم, كرة, القدم, للعام, 2019,

بحفل أرتقى الى اعلى المستويات أحتضنه متنزة وقاعات البردايس في كفر مندا تم تكريم وتتويج نجوم كرة القدم العربية من قبل برنامج ملاعب واهداف في راديو مكان بحضور العديد من الشخصيات على رأسهم مدير راديو وتلفزيون مكان السيد ياسر عطيلة وطاقم برنامج ملاعب واهداف من ادارة ومراسلين وهيئة تحرير ومسؤولي الاقسام والبرامج في راديو وتلفزيون مكان وشخصيات دينية واجتماعية وادارات فرق وشخصيات رياضية لها بصمة كبيرة في كرة القدم العربية في البلاد .

وقع وقع الاختيار على اللاعب مؤنس دبور كلاعب العرب في البلاد بعد تالقه وامتيازه في الدوري النمساوي هناك توج كلاعب الموسم وهداف الدوري النمساوي من قبل لجنة خاصة ضمت كل من السادة باسم الشيخ سليمان واحمد وهب وزاهي ارملي وجودت عودة .كما وتم اختيار لاعب هبوعيل تل ابيب رمزي صفوري كلاعب الموسم في الوسط العربي وتم تكريمه من قبل مدير الراديو والتلفزيون مكان السيد ياسر عطيلة .كذلك تم تكريم وتتويج الفرق الصاعدة لدرجات اعلى وعلى رأسهم فريقي هبوعيل ام الفحم والنادي الرياضي صهيب كفر قاسم بمناسبة ارتقائهم للدرجة الممتازة بالاضافة الى تكريم اداراتهم .وتم تكريم لاعبي الموسم في الدرجة الاولى ووقع الاختيار على هداف فريق هبوعيل ام الفحم معمر قراقرة وسامح مرعب لاعب فريق النادي الرياضي صهيب كفر قاسم.وتم اختيار المدرب اسماعيل عامر كمدرب الموسم في الوسط العربي بعد ارتقاءه مع فريقه كفر قاسم .بالضافة لذلك تم تكريم لاعبو الموسم في الدرجة الاولى والثانية واكتشافات الموسم والاعبين لفعالين في الدرجات الاولى والثانية وادارات فرقهم .كما وتم تكريم الفريق الصاعدة من الدرجة الثالثة الى الثانية وتكريم الاعبين المتميزين بهذه الدرجة .بالاضافة لذلك تم تكريم ادارة منتزة وقاعات البردايس على الاستضافة واحتضان هذا الحفل المميز . وتم تكريم لجنة الحكم التي قامت باختيار الاعبين والمدربين بمهنية عالية . هذه اللجنة قامت بتكريم ادارة راديو وتلفزيون مكان على هذا الحفل الراقي والمميز الاضخم في الوسط العربي والذي تم نقله ببث مباشر عبر راديو وتلفزيون مكان .