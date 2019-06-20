حرائق, الغابات, تهجر, أكثر, من, 9, آلاف, كندي,

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين،...
أعلن الحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكية دونالد ترامب جمع نحو 25 مليون دولار من...
أعلن لحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية...
شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على موقف لبنان الثابت في مواجهة "صفقة...
أعلن المبعوث القطري الى قطاع غزة محمد العمادي أن بلاده ستوزع غدا ستة ملايين دولار...
اتهم مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، حركة...
أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن ورشة السلام من أجل الازدهار،...
ثمّن سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، الموقفَ التركي، الذي أكد عدم المشاركة في...
كشفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في...