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حرائق الغابات تهجر أكثر من 9 آلاف كندي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اضطر أكثر من 9 آلاف شخص في مقاطعة ألبرتا الكندية لمغادرة بيوتهم بسبب حرائق غابات مستعرة، وفقما أوردت صحيفة Global News، الأربعاء.



وذكرت الصحيفة أن المقاطعة التي تقع غربي كندا تعاني من جفاف لم تشهده المنطقة على مدار أكثر من 40 عاما، وأن حرائق الغابات مستعرة هنا منذ أواخر شهر مايو الماضي.


ويوم الاثنين الماضي، أجلت السلطات سكان ثلاث نواحي في المقاطعة ولا تزال مساحة الحرائق تتسع، ما دفع السلطات إلى إبلاغ سكان عدة نواحي بأن عليهم أن يستعدوا لمغادرة منازلهم عند الطلب.




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