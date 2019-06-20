700, ألف, طالب, ربعهم, عرب, يخرجون, للعطلة, الصيفية, اليوم,

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عقد ممثلو الاحزاب العربية الأربعة الممثلة في الكنيست، اجتماعًا أمس الأحد للتحضير...
اصدرت المحكمة المركزية في حيفا مؤخراً، قراراً يلزم شركة تأمين بتعويض شاب من...
أعلن ان المحامي افي حيمي تم انتخابه رئيسا لنقابة المحامين، بعد ان تغلب على منافسه...
اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء...
في أجواء تربوية مميزة قام مجلس كفركنا المحلي بتوزيع ٧٠ آيباد لكل معلمي ومعلمات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"تخليص عاملين ٢ في ورشة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل , ان فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً من...
جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية الناصرة علي سلام:"هذا القِس المسيحي يزور المدينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن حادث طرق مروع مساء اليوم الاربعاء , اسفر...