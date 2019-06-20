700, ألف, طالب, ربعهم, عرب, يخرجون, للعطلة, الصيفية, اليوم,

يخرج اليوم نحو سبعمائة ألف طالب في المرحلة فوق الابتدائيّة للعطلة الصيّفيّة، ونحو ربعهم من المجتمع العربي. وفي الأول من الشهر المقبل سينضم اليهم قرابة مليون ونصف مليون طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال.

وأشار مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل ابوهاب الى اهم إنجازات الوزارة في السنة الدراسية المنتهية ومنها الارتفاع الذي طرأ على نتائج الامتحانات في الرياضيات واللغة الإنجليزية، ودعم التميز في التجمعات السكانية البعيدة عن أواسط البلاد.وتمنى ابوهاب ان يتمتع الطلاب من العطلة بصورة جميلة وآمنة.