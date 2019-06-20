تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-20 05:19:39 نبيه بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب |  2019-06-20 05:17:26 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم |  2019-06-19 22:43:50 مجلس كفركنا المحلي يوزع 70 حاسوب آيباد ضمن مشروع "آيباد لكل معلم تربية خاصة" |  2019-06-19 22:36:52 تخليص عاملين في ورشة بناء بنتيفوت |  2019-06-19 21:38:50 هنية: لا يمكن لصفقة القرن أن تأخذ القدس منا |  2019-06-19 21:29:40 سخنين:دهس فتاة (15عاماً)وحالتها خطيرة |  2019-06-19 20:14:12 سان جيرمان يستقر على بديل نيمار |  2019-06-19 19:58:59 بلدية الناصرة:زيارة جوشوا تدعم المدينة اقتصاديا وتم تسييسها من قبل المهزومين في المعركة الانتخابية |  2019-06-19 20:12:06 اندلاع النيران في خزانة داخل منزل في كفرياسيف |  2019-06-19 20:08:21 ” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها |  2019-06-19 20:04:51 قطر توزع 6 ملايين دولار على 60 ألف عائلة في قطاع غزة |  2019-06-19 18:00:25 البقيعة:اصابة خطيرة جراء حادث طرق مروع |  2019-06-19 17:59:05 الاتحاد الإسباني يعلن رحيل إنريكي ويحدد البديل |  2019-06-19 17:57:29 الجلبوع: توزيع هدايا ومساعدات للمسنين وسط أجواء عطاء مميزة‎ |  2019-06-19 17:50:21 بيت الحكمة الثّانويّة تودّع السّنة الدّراسية باختتام مشاريعها الجماعيّة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نبيه بري: "صفقة القرن" لن تمر إلا بـ "ريق حلو" من العرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على موقف لبنان الثابت في مواجهة "صفقة القرن"، مثنيا على الموقف الفلسطيني الموحد ضد هذه الصفقة.



وأضاف: "هذه الصفقة لا يمكن أن تمر إلا إذا كان هناك ريق حلو من العالم العربي".


وأكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في وقت سابق، أن بيروت لن تشارك في مؤتمر البحرين، الذي يعتبر الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية، موضحا أن القرار يأتي بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين أيضا.


وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، أن العاصمة المنامة ستستضيف يومي 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته.


وقال مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمس الثلاثاء، إنه "لن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، وسيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين فقط".


وأشار غرينبلات إلى أن إدارة ترامب ستقرر موعد الإعلان عن "خطة السلام" الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.




كلمات متعلقة

نبيه, بري:, "صفقة, القرن", لن, تمر, إلا, بـ, "ريق, حلو", من, العرب,

تابعونــا

قطر توزع 6 ملايين دولار على 60 ألف عائلة في قطاع غزة قطر توزع 6 ملايين دولار على 60 ألف عائلة في قطاع غزة 2019-06-19 | 20:04:51

أعلن المبعوث القطري الى قطاع غزة محمد العمادي أن بلاده ستوزع غدا ستة ملايين دولار...

غرينبلات يتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن" غرينبلات يتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن" 2019-06-19 | 17:48:21

اتهم مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، حركة...

البحرين: ورشة السلام اقتصادية والحديث عن صفقة أمر لا يعنينا البحرين: ورشة السلام اقتصادية والحديث عن صفقة أمر لا يعنينا 2019-06-19 | 16:13:43

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن ورشة السلام من أجل الازدهار،...

تركيا تعلن عن موقفها من المشاركة بمؤتمر البحرين تركيا تعلن عن موقفها من المشاركة بمؤتمر البحرين 2019-06-19 | 14:55:12

ثمّن سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، الموقفَ التركي، الذي أكد عدم المشاركة في...

الامم المتحدة تكشف: بن سلمان أمر بقتل خاشقجي الامم المتحدة تكشف: بن سلمان أمر بقتل خاشقجي 2019-06-19 | 13:47:30

كشفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في...

بعد فيديو الرعشة الغريبة.. ميركل تؤكد : أنا بخير ! بعد فيديو الرعشة الغريبة.. ميركل تؤكد : أنا بخير ! 2019-06-19 | 13:09:17

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها بخير، وذلك بعدما ظهرت ترتعش خلال...

ضبط 16 طنا من الكوكايين في الولايات المتحدة ضبط 16 طنا من الكوكايين في الولايات المتحدة 2019-06-19 | 10:56:54

أعلنت السلطات الأميركية أنها ضبطت نحو 16 طنا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من...

أكثر من 70 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018 أكثر من 70 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018 2019-06-19 | 10:55:48

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو...

صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" 2019-06-19 | 08:38:20

احتفل محرك البحث العالمي "غوغل Google"، امس الثلاثاء، على صفحته الرسمية في منطقة...

ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران 2019-06-19 | 08:18:12

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ مدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر دكتور مالك خطيب طبيب اسنان التهم الموجهة ضده أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم سكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات التوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات جودت ملحم الافراج اليوم الشرطة محكمة حيفا نشأت شقيق المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب الطيبة مواجهات اغلاق شارع 444 حرق اطارات جسر جبر حمود يعلن استقالته منتدى السلطات المحلية الدرزية جولس الشركسيام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية جبريل جاروشي الرملة الجواريش اطلاق نار اعدام ميداني تل ابيب يد الشرطة تظاهرة رفع شعاراتموسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com