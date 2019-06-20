كلمات متعلقةنبيه, بري:, "صفقة, القرن", لن, تمر, إلا, بـ, "ريق, حلو", من, العرب,
أعلن المبعوث القطري الى قطاع غزة محمد العمادي أن بلاده ستوزع غدا ستة ملايين دولار...
اتهم مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، حركة...
أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن ورشة السلام من أجل الازدهار،...
ثمّن سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، الموقفَ التركي، الذي أكد عدم المشاركة في...
كشفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في...
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها بخير، وذلك بعدما ظهرت ترتعش خلال...
أعلنت السلطات الأميركية أنها ضبطت نحو 16 طنا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من...
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو...
احتفل محرك البحث العالمي "غوغل Google"، امس الثلاثاء، على صفحته الرسمية في منطقة...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق...