ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, اليوم,

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في أجواء تربوية مميزة قام مجلس كفركنا المحلي بتوزيع ٧٠ آيباد لكل معلمي ومعلمات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"تخليص عاملين ٢ في ورشة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل , ان فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً من...
جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية الناصرة علي سلام:"هذا القِس المسيحي يزور المدينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن حادث طرق مروع مساء اليوم الاربعاء , اسفر...
نظمت في الجلبوع، في الأسابيع الأخيرة، حملة توزيع هدايا رمزية من الحلويات والتمور...
اختتمت مدرسة "بيت الحكمة الثانوية" في النّاصرة سلسلة المشاريع التطوعيّة...
يُفتتح بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم (2019/06/25) المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية ...
قرر الاردن تخفيض خدمة تجديد او اصدار جواز سفر للمقدسيين من 70 الى 50...