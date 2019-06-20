ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, اليوم,

اليوم الخميس، يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.اما بوم السبت، فيكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.