في أجواء تربوية مميزة قام مجلس كفركنا المحلي بتوزيع ٧٠ آيباد لكل معلمي ومعلمات التربية الخاصة في مدارس كفركنا مع دورة استكمال لمدة ١٢٠ ساعة تدريبية، وذلك ضمن برنامج مشترك مع صندوق "إتنا" وبنك مساد ووزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين الهستدروت.





وشارك في اللقاء الاحتفالي كل من رئيس المجلس المحلي د. يوسف عواودة، ونائب رئيس السيد طارق عباس، ومدير قسم المعارف الاستاذ فهد دهامشة ومديري أقسام وموظفين، ومديري مدارس في كفركنا إلى جانب مسؤولين في صندوق "إتنا" وبنك مساد ومجموعة من المعلمين والمعلمات.



وفي ألقيت خلال الحفل كلمات أكد المتحدثون من خلالها أهمية هذا المشروع وأهمية التعامل مع أدوات تكنولوجية حديثة التي يمكنها أن تسهل المهام التربوية وتزيد انتاجية وجودة التعليم عند جمهور المعلمين الأمر الذي يعود بالفائدة على الأسرة الطلابية.



رئيس المجلس المحلي د. يوسف عواودة تحدث في كلمته حلول أهمية تقديم مثل هذه المشاريع الهادفة والهامة لخدمة المعلمين والطلاب، مؤكدا أن استخدام الوسائل التكنولوجية تزيد من نجاعة العملية التربوية كوننا نعيش في عصر السرعة والتقنيات المتطورة ".



وأضاف د. يوسف عوادة ، قائلا: " المعلمون اصحاب رسالة تربوية وتعليمية ولهم دور فعال في بناء المجتمع، وعندما نتحدث عن طلاب وابناء ذوي احتياجات خاصة تزداد قدسية رسالة التربية والتعليم، فهم أغلى ما نملك فالله سبحانه وتعالى اختارهم ليكونوا ذوي احتياجات خاصة ولهم الحق في العيش الكريم والتعلم والتميز فهم يملكون الطاقات الكاملة التي تؤهلهم ليكونوا فاعلين بل وأصحاب قيمة مضافة في المجتمع، والتاريخ والمجتمعات المختلفة شهدت نماذجا لذوي احتياجات خاصة كانت لهم بصمات وابداعات في المجتمع" .