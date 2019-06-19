تخليص, عاملان, في, ورشة, بناء, بنتيفوت,

طواقم الانقاذ تمكنوا بمعدات خاصه ورافعه من تخليص العاملين ووصفت حالتهما بالمتوسطه وتم نقلهما الى المشفى لتلقي العلاج.
طواقم الانقاذ تمكنوا بمعدات خاصه ورافعه من تخليص العاملين ووصفت حالتهما بالمتوسطه وتم نقلهما الى المشفى لتلقي العلاج.
طواقم الانقاذ تمكنوا بمعدات خاصه ورافعه من تخليص العاملين ووصفت حالتهما بالمتوسطه وتم نقلهما الى المشفى لتلقي العلاج.
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