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تخليص عاملان في ورشة بناء بنتيفوت



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"تخليص عاملين ٢ في ورشة بناء بمدينة نتيفوت وطواقم اطفاء وانقاذ خاصه وصلت الى ورشة البناء واتضح ان العاملين اصيبا لدى تواجدهما على سطح عماره سكنيه قيد الانشاء .


طواقم الانقاذ تمكنوا بمعدات خاصه ورافعه من تخليص العاملين ووصفت حالتهما بالمتوسطه وتم نقلهما الى المشفى لتلقي العلاج.





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