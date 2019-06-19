تخليص, عاملان, في, ورشة, بناء, بنتيفوت,

طواقم الانقاذ تمكنوا بمعدات خاصه ورافعه من تخليص العاملين ووصفت حالتهما بالمتوسطه وتم نقلهما الى المشفى لتلقي العلاج.

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"تخليص عاملين ٢ في ورشة بناء بمدينة نتيفوت وطواقم اطفاء وانقاذ خاصه وصلت الى ورشة البناء واتضح ان العاملين اصيبا لدى تواجدهما على سطح عماره سكنيه قيد الانشاء .

تابعونــا

مجلس كفركنا المحلي يوزع 70 حاسوب آيباد ضمن مشروع "آيباد لكل معلم تربية خاصة" 2019-06-19 | 22:43:50 في أجواء تربوية مميزة قام مجلس كفركنا المحلي بتوزيع ٧٠ آيباد لكل معلمي ومعلمات...

سخنين:دهس فتاة (15عاماً)وحالتها خطيرة 2019-06-19 | 21:29:40 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل , ان فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً من...

بلدية الناصرة:زيارة جوشوا تدعم المدينة اقتصاديا وتم تسييسها من قبل المهزومين في المعركة الانتخابية 2019-06-19 | 19:58:59 جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية الناصرة علي سلام:"هذا القِس المسيحي يزور المدينة...

اندلاع النيران في خزانة داخل منزل في كفرياسيف 2019-06-19 | 20:12:06 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...

البقيعة:اصابة خطيرة جراء حادث طرق مروع 2019-06-19 | 18:00:25 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن حادث طرق مروع مساء اليوم الاربعاء , اسفر...

الجلبوع: توزيع هدايا ومساعدات للمسنين وسط أجواء عطاء مميزة‎ 2019-06-19 | 17:57:29 نظمت في الجلبوع، في الأسابيع الأخيرة، حملة توزيع هدايا رمزية من الحلويات والتمور...

بيت الحكمة الثّانويّة تودّع السّنة الدّراسية باختتام مشاريعها الجماعيّة 2019-06-19 | 17:50:21 اختتمت مدرسة "بيت الحكمة الثانوية" في النّاصرة سلسلة المشاريع التطوعيّة...

انعقاد المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية العربية الاسبوع القادم 2019-06-19 | 17:44:33 يُفتتح بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم (2019/06/25) المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية ...

الاردن يقرر تخفيض خدمة تجديد او اصدار جواز سفر للمقدسيين الى 50 دينار 2019-06-19 | 16:11:46 قرر الاردن تخفيض خدمة تجديد او اصدار جواز سفر للمقدسيين من 70 الى 50...