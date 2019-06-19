هنية:, لا, يمكن, لصفقة, القرن, أن, تأخذ, القدس, منا,

كلمات متعلقةهنية:, لا, يمكن, لصفقة, القرن, أن, تأخذ, القدس, منا,
قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا...
قالت وسائل اعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة "القبة الحديدية" في...
أكدت الحكومة أن موقف دولة فلسطين، ومنظمة التحرير، فيما يتعلق بورشة عمل المنامة...
حذر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من انفتاح الأبواب على...
قال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية...
أدان مفتي مصر، شوقي علام، اليوم الأحد، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في ساعات ما بعد الظهر، أثر...
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد...
جددت السلطات الاسرائيلية أمر منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية...
اقدم شاب على قتل عمته (65 عاما) طعنا، كما اصاب والدة بجراح بالغة في بلدة الزاوية غرب...