سخنين:دهس, فتاة, (15عاماً)وحالتها, خطيرة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل , ان فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً من مدينة سخنين أصيبت جراء حادث دهس على الشارع الرئيسي في المدينة ووصفت حالتها بالخطيرة .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصابة وتم نقلها الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج وحالتها خطيرة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .