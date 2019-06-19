سخنين:دهس, فتاة, (15عاماً)وحالتها, خطيرة,

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جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية الناصرة علي سلام:"هذا القِس المسيحي يزور المدينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن حادث طرق مروع مساء اليوم الاربعاء , اسفر...
نظمت في الجلبوع، في الأسابيع الأخيرة، حملة توزيع هدايا رمزية من الحلويات والتمور...
اختتمت مدرسة "بيت الحكمة الثانوية" في النّاصرة سلسلة المشاريع التطوعيّة...
يُفتتح بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم (2019/06/25) المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية ...
قرر الاردن تخفيض خدمة تجديد او اصدار جواز سفر للمقدسيين من 70 الى 50...
عبر سلسلة من العروض في ست قاعات في الحرمين الأكاديميين الجديد والقديم شهدت...
700 ألف طالب يخرجون غدا للعطلة الصّيفيّة ، 55 ألف معلّم وفي تاريخ 1.7.2019 ينضم اليهم...
تعرض الفتاة الفلسطينية عهد التميمي لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، غرب...