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سخنين:دهس فتاة (15عاماً)وحالتها خطيرة



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل , ان فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً من مدينة سخنين أصيبت جراء حادث دهس على الشارع الرئيسي في المدينة ووصفت حالتها بالخطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصابة وتم نقلها الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج وحالتها خطيرة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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