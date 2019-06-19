سان, جيرمان, يستقر, على, بديل, نيمار,

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أعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لويس...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...
استمعت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية لعارضة...
تلقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح...
في أول تقرير عن "تحرك فعلي" من برشلونة الإسباني لاستعادة نيمار إلى صفوفه، كشفت...
أخلي سبيل الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم...
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن 5 دول يمكنها أن تستضيف كأس العالم بدلا من قطر في...
حسم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، موقفه من الانتقال إلى برشلونة...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف باريس سان جيرمان من انتقال نجمه...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول يسعى لدعم هجومه في الميركاتو...