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اندلاع النيران في خزانة داخل منزل في كفرياسيف



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب في خزانه كاد ان يؤدي الى اشتغال المنزل في بلدة كفر ياسيف.طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في خزانه שידה بغرفة النوم وان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق وعملت الطواقم على اخماد نهائي للحريق واخراج الدهان الكثيف من المكان .لم يبلغ عن اصابات.
اندلاع النيران في خزانة داخل منزل في كفرياسيف




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