”, وعد, ”, تتعرض, للتنمر, والعنصرية, بسبب, صورتها, مع, والدتها,

نشرت المطربة السعودية وعد عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع والدتها الراحلة .. وكتبت معلقة عليها : ” حبيت اشارككم بصورة أنا وأمي الله يرحمها ويغفر لها حبيبتي .. فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي ” .

لتتفاجئ وعد بردود غير متوقعة من بعض المتابعين تتضمن تعليقات ساخرة بها عنصرية وتنمر .حيث تحدثوا عن اختلاف الشكل بين وعد ووالدتها وخاصة في لون البشرة فوعد سمراء البشرة بينما والدتها بيضاء البشرة .وقامت وعد بالرد على التعليقات من خلال مقطع فيديو صورته عبر حسابها على ” سناب شات ” .. حيث وجهت في البداية الشكر والتقدير لكل من كتب تعليقا جيدا على الصورة وترحم على والدتها .ثم أضافت أن العنصرية مستمرة وردت بشكل ساخر على من انتقدوا لون بشرتها قائلة : ” العنصرية ما تخلص كيف أمك بيضا وإنتي سودا .. ما أدري اشترتني أمي ووضعتني بالشنطة ، أبويا أسود بكل فخر ” .