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” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت المطربة السعودية وعد عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع والدتها الراحلة .. وكتبت معلقة عليها : ” حبيت اشارككم بصورة أنا وأمي الله يرحمها ويغفر لها حبيبتي .. فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي ” .


لتتفاجئ وعد بردود غير متوقعة من بعض المتابعين تتضمن تعليقات ساخرة بها عنصرية وتنمر .
حيث تحدثوا عن اختلاف الشكل بين وعد ووالدتها وخاصة في لون البشرة فوعد سمراء البشرة بينما والدتها بيضاء البشرة .
وقامت وعد بالرد على التعليقات من خلال مقطع فيديو صورته عبر حسابها على ” سناب شات ” .. حيث وجهت في البداية الشكر والتقدير لكل من كتب تعليقا جيدا على الصورة وترحم على والدتها .
ثم أضافت أن العنصرية مستمرة وردت بشكل ساخر على من انتقدوا لون بشرتها قائلة : ” العنصرية ما تخلص كيف أمك بيضا وإنتي سودا .. ما أدري اشترتني أمي ووضعتني بالشنطة ، أبويا أسود بكل فخر ” .




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