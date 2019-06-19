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تعرف على طرق حماية بشرتك من الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على البشرة ويجعلها أكثر عُرضة للجفاف، ولذلك يجب على الإنسان اتباع بعض الخطوات لحماية البشرة وتجنب الإصابة بالجفاف.

الدكتور محمد سليمان، أخصائي الأمراض الجلدية قال: "إن الإنسان يفقد الكثير من الماء خلال عملية التعرق في فصل الصيف، والتي تزيد مع تعرضه لأشعة الشمس، الأمر الذي يؤثر على بشرته وجفافها، لذلك يجب على الإنسان شرب ما لا يقل عن 8 أكواب مياه على الأقل يوميا، مع زيادة هذا العدد إذا بذل مجهودا"، منبها إلى أن عدم شرب السوائل بشكل كاف يؤثر على صحة الكلى، ويساعد على ترسب الأملاح فيها وتكوين الحصوات.



ودعا أخصائي الأمراض الجلدية إلى الابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والكافيين، حيث إنها تساعد في فقد الجسم للمياه التي يحتفظ بها.
وأشار أيضا إلى أهمية توفير الترطيب اللازم للجسم صباحاً ومساءً، من خلال المرطبات التي تحتوي على الزيوت والفيتامينات مثل فيتامين "هـ" وفيتامين "ب"، فالفيتامينات تحمي البشرة من الجفاف وتحفظ نضارتها.

كما شدد الدكتور محمد سليمان، أخصائي الأمراض الجلدية، على ضرورة استخدام الكريمات الخاصة بالوقاية من الشمس طيلة ساعات النهار، ومراعاة ما يتناسب منها مع نوع البشرة، ونبه إلى أن كريمات الوقاية من الشمس يقل مفعولها بعد مرور ساعتين على الاستخدام.
تعرف على طرق حماية بشرتك من الحرارة




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