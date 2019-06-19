قطر, توزع, 6, ملايين, دولار, على, 60, ألف, عائلة, في, قطاع, غزة,

أعلن المبعوث القطري الى قطاع غزة محمد العمادي أن بلاده ستوزع غدا ستة ملايين دولار على ستين ألف عائلة فقيرة في القطاع بالإضافة الى توظيف أربعة ملايين دولار لصالح تطوير مشاريع مختلفة.

ويفيد مراسلنا أن إسرائيل ترفض في هذه المرحلة دفع مساعدات لفلسطينيين أصيبوا من جراء ضلوعهم في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في الفترة الأخيرة على امتداد السياج الأمني.وذكرت إذاعة صوت إسرائيل باللغة العبرية قبل أيام أن قطر مستعدة لتخصيص مبلغ أربعين (40) مليون شيكل شهريا لتزويد القطاع بالكهرباء. هذا وذكرت مصادر في غزة في حديث مع الإذاعة ان رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار لا يعتقد ان هناك تقدما في المفاوضات للتوصل الى تهدئة مع إسرائيل، بل يرى ان الطرفين يضيعان الوقت.