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بلدية الناصرة:زيارة جوشوا تدعم المدينة اقتصاديا وتم تسييسها من قبل المهزومين في المعركة الانتخابية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية الناصرة علي سلام:"هذا القِس المسيحي يزور المدينة وجبل القفزة، بعد زيارته لمدينة بيت لحم ومدينة القدس ولقاء رجال دين مسيحيين وإسلام ويهود ولقائه رجال سياسة ورؤساء بلديات".


هذه الزيارة التي تدعم المدينة اقتصاديا تم تسييسها من قبل المهزومين في المعركة الانتخابية الأخيرة والذين يحاولون عبثاً العودة الى الساحة السياسية والعمل على إعاقة عمل رئيس البلدية علي سلام. ولكي يدعموا مواقفهم الهزيلة العارية عن الصحة زعموا أن علي سلام يستقبل ويهلل لمن يدّعي النبوة والعياذ بالله.

وهنا واجب علينا أن نؤكد على ما ورد في القران الكريم :  ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )).نعم أيها المغرضون القاصي والداني يعرف علي سلام وأهله وبيته، انسان مؤمن بالله ورسله ويحترم الأديان ورجال الدين.

وعليه فإنه ماضٍ في طريقه لدعم المدينة واقتصادها ، واذا أردتم أن تحاربوا علي سلام فعليكم محاربته بالصناديق وليس بالأكاذيب والافتراءات".

:" أهل المدينة لن يقعوا في الشرك الذي تحاولون بناءه . أهل المدينة يحبون الرئيس الذي يعمل ليل نهار لرفع المدينة اقتصادياً وثقافياً وعمرانيا وتربوياً.  وهم يعرفون حق المعرفة من يخاف الله ويحترم الأديان.

مدينة الناصرة أمانة وعليه أبعدوا عنها سمومكم من أجل مآربكم الشخصية الصغيرة مثلكم.

لقد وعدكم رئيس البلدية ببناء المدينة ورفعها وإنه على العهد باقٍ". الى هنا رد بيان بلدية الناصرة بخصوص قضية زيارة جوشوا .




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