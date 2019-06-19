البقيعة:اصابة, خطيرة, جراء, حادث, طرق, مروع,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن حادث طرق مروع مساء اليوم الاربعاء , اسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة تم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة قالت في بيانها ان الحادث وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية .