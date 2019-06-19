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البقيعة:اصابة خطيرة جراء حادث طرق مروع



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن حادث طرق مروع مساء اليوم الاربعاء , اسفر عن اصابة شاب بجراح خطيرة تم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة قالت في بيانها ان الحادث وقع بين سيارة خصوصية ودراجة نارية .
البقيعة:اصابة خطيرة جراء حادث طرق مروع




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