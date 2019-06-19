الجلبوع:, توزيع, هدايا, ومساعدات, للمسنين, وسط, أجواء, عطاء, مميزة‎,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن حادث طرق مروع مساء اليوم الاربعاء , اسفر...
اختتمت مدرسة "بيت الحكمة الثانوية" في النّاصرة سلسلة المشاريع التطوعيّة...
يُفتتح بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم (2019/06/25) المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية ...
قرر الاردن تخفيض خدمة تجديد او اصدار جواز سفر للمقدسيين من 70 الى 50...
عبر سلسلة من العروض في ست قاعات في الحرمين الأكاديميين الجديد والقديم شهدت...
700 ألف طالب يخرجون غدا للعطلة الصّيفيّة ، 55 ألف معلّم وفي تاريخ 1.7.2019 ينضم اليهم...
تعرض الفتاة الفلسطينية عهد التميمي لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، غرب...
قررت لجنة الافراجات التابعة لمصلحة السجون اليوم الافراج المبكر عن السجينة دلال...
قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات " ان الشرطة...
كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن...