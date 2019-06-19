الجلبوع:, توزيع, هدايا, ومساعدات, للمسنين, وسط, أجواء, عطاء, مميزة‎,

نظمت في الجلبوع، في الأسابيع الأخيرة، حملة توزيع هدايا رمزية من الحلويات والتمور لنحو 80 مسنًا ومسنة في بلدات الجلبوع المختلفة، وذلك بالتعاون مع صندوق الصنداقة.

كما وقام متطوعون من بلدات الجلبوع بتوزيع سلال من الفواكه والخضار على مسنين في بلدات الجلبوع.عوفيد نور، رئيس المجلس: نحن لسنا بحاجة لتخصيص يوم رسمي للمسنين، فخدمتهم وراحتهم من ضمن البرنامج اليومي لنا في الجلبوع، ونحن نستغل هذه المناسبة للتعبير ع حبنا وتقديرنا للمسنين في الجلبوع، وكل الشكر لصندوق الصداقة (هيديدوت) الذي ساهم في نجاح العديد من المشاريع الإيجابية.يذكر أن صندوق الصداقة ينظم بالتعاون مع الجلبوع العديد من البرامج الخيرية.