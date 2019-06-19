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غرينبلات يتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اتهم مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، حركة "فتح"، بتخريب فرصة للتعايش، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأميركية الهادفة لتثبيت الاحتلال.  وغرد غرينبلات على "توتير" قائلا: "فتح تفشل فرصة أخرى للتعايش وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا. لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها فتح. ومن أجل تحقيق السلام يجب تسوية القضايا العديدة. ويجب تشجيع التعايش".  وكانت حركة فتح ومجلسها الثوري أكدت مرارا وتكرارا على رفض "صفقة القرن"، التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها على الشعب الفلسطيني من أجل تثبيت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ورفض المشاركة في مؤتمر البحرين المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
غرينبلات يتهم "فتح" بتخريب "صفقة القرن"




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