الاردن, يقرر, تخفيض, خدمة, تجديد, او, اصدار, جواز, سفر, للمقدسيين, الى, 50, دينار,

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عبر سلسلة من العروض في ست قاعات في الحرمين الأكاديميين الجديد والقديم شهدت...
700 ألف طالب يخرجون غدا للعطلة الصّيفيّة ، 55 ألف معلّم وفي تاريخ 1.7.2019 ينضم اليهم...
تعرض الفتاة الفلسطينية عهد التميمي لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، غرب...
قررت لجنة الافراجات التابعة لمصلحة السجون اليوم الافراج المبكر عن السجينة دلال...
قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات " ان الشرطة...
كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، معتدلا خلال ساعات...
انتخب المحامي محمد نعامنة رئيساً لنقابة المحامين لواء الشمال بعد فوز كبير على...
فجعت مدينة طمرة مساء الثلاثاء بوفاة عادل دواهدة(48عاماً)اثر نوبة قلبية حادة خلال...
شارك العشرات من اهالي طمرة مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...