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الاردن يقرر تخفيض خدمة تجديد او اصدار جواز سفر للمقدسيين الى 50 دينار



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 قرر الاردن تخفيض خدمة تجديد او اصدار جواز سفر للمقدسيين من 70 الى 50 دينار.



وذكرت وسائل إعلام أردنية أن وزير الداخلية سلامة حماد أوعز الى مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات وبناء على موافقة رئيس الوزراء الأردني، السير باجراءات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين عبر شركة البريد الاردني، وتخفيض بدل الخدمة التي يتم تقاضيها الى 50 دينارا بدلا من 70 دينارا.




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