غسل, اليدين, بطريقة, خاطئة, يبطل, مفعوله,

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أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...
كشفت دراسة جديدة أن سنوات من النوم السيء قد تؤدي إلى تغيرات في موجات الدماغ، ويمكن...
تمكّن علماء بريطانيون من إنشاء أول خريطة للرئة البشرية، ما يبعث الأمل في الحصول...
كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيطات حول...
يبحث البعض منا عن طرق غريبة ومختلفة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم، التي...
كشفت دراسة بريطانية قام بها باحثون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن طلاق...
تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية...
يتسلل البلاسيتك إلى الجسم عن طريق مصادر عديدة، منها حاويات الأطعمة والمشروبات...
أظهرت دراسات أجراها خبراء من جامعة Taipe الطبية التايوانية أن الموسيقى قد تكون أحد...
يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات...