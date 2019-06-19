الإعدادية, الحديقة, (أ), يافة, الناصرة, تكرم, وتخرج, طلابها,

أُقيم يوم الاثنين الموافق 17.6.2019 في قاعة الشريف يافة الناصرة حفل تكريم وتخريج كوكبة جديدة من طلاب الصفوف التاسعة الفوج 45 من المدرسة الإعدادية الحديقة (أ)، وذلك بحضور إدارة المدرسة أعضاء الهيئة التدريسية ولجنة أولياء أُمور الطلاب.

وقد افتتح الحفل باستقبال الطلاب على أنغام الموسيقى والصور التذكارية لهم في المدرسة بعدها تولى عرافة الحفل المربي شكري دهامشة مرحبًا بالحضور مهنئًا الخريجين، وتلاه رئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب قصي علي الصالح وهنأ بدوره الطلاب وتمنى لهم التقدم والنجاح وشكر طاقم المعلمات والمعلمين على جهودهم وعملهم الدؤوب، ثم ألقى مدير المدرسة أُ. مشهور عباس كلمته وقدم تحيته وشكره للطاقم التدريسي والمربين وخص بالذكر مربي الصفوف التاسعة: مؤيد عباس، مازن عمرو، شكري دهامشة، نور الدين مصالحة، المربية جمانة علي الصالح، ومربيات الصف التطويري نرمين محمود وسهير حريري.وهنأ مدير المدرسة الطلاب الخريجين وتمنى لهم التفوق والنجاح في المرحلة الثانوية.كما وقدم الطالبان عماد عمرو وأحمد حريري من جوقة المدرسة وصلة غنائية بمرافقة معلمة الفنون مارلين خوري.بعد ذلك قدم كل من الطلاب: محمد خطيب، رياض كنانة، فتحية أبو عابد، ياسمين مروات، أسماء لوابنة، تحياتهم الخاصة للطلاب وللأصدقاء.وكانت فقرة تكريم للطلاب الذين فازوا في المرتبة الثانية في مسابقة الروبوتيكا في التخنيون والطلاب هم: فهد بزيع، ميس كسابري وعيسى كسابري من الصف التاسع (د) موفيت.كذلك تم تكريم جميع الطلاب المتفوقين:تاسع (أ): عمران بطو، ملأ عمارة.تاسع (ب): سراج كنانة، شيراز شريف.تاسع (ج): أمين شريف، محمد سليمان.تاسع (د): ميس كسابري، فهد بزيع، جريس بشارات، راوي خطيب، محمد خطيب، آدم مغامسة، سجا أبو لاشين، نجد عبد الله، وئام سرحان، ياسمين علي الصالح، ميار خطيب، أسماء علي الصالح، هبة علي الصالح، ناديا جمعة، براءة علي الصالح، شام علاء الدين، سبأ عمرو، عيسى كسابري، محمد أبو إدريس، زهير خمايسي.تاسع (ه): شيماء أبو سرية، هديل عمرو، رتاج محمد، تهليل عمرو، محمد عون الله.وفي الختام وبأجواء احتفالية تم توزيع شهادات التخرج والهدايا التذكارية على الطلاب.