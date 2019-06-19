700, ألف, طالب, من, المرحلة, فوق, الابتدائيّة, يخرجون, غدا, للعطلة, الصيّفيّة, ,, %25, منهم, من, الطلاب, العرب,

700 ألف طالب يخرجون غدا للعطلة الصّيفيّة ، 55 ألف معلّم وفي تاريخ 1.7.2019 ينضم اليهم مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال .العام الدّراسي تميّز بعدّة برامج منها :1. الريّاضيّات : لأوّل مرّة في تاريخ الدّولة يقدّم نحو 19,200 طالبا 5 وحدات رياضيّات وذلك بسبب الاستثمار والجهود الكبيرة لوزارة التّربية في هذا المجال مثل فتح تخصّصات جديدة 5 وحدات، زيادة نحو 3000 ساعة تعليميّة ، التّعلم بمجموعات صغيرة مستوى 5 وحدات، دروس خصوصيّة مجّانيّة والاستعانة بمهندسين ومحاضرين .2. اللغة الانحليزيّة: %65 من الطلاب تقدّموا لبجروت باللغة الانجليزيّة مستوى 4-5 وحدات وفي هذا المجال تمّ بناء برنامج لزيادة الثّروة اللغويّة عند الطلاب، زيادة ساعات تعليميّة ، برنامج ديبيت، دعم اللغة المحكيّة .3. الميزانيّة التّفاضليّة : اكمال البرنامج من خلال اضافة نحو نصف مليارد شاقل وزيادة ساعات تعليميّة لطلاب من عنقود اجتماعي اقتصادي ضعيف.4. مدرسة الأعياد : نصف مليون طالب انضموا لمدارس الأعياد من رياض الأطفال وحتّى الصّف الثّالث .5. قانون التّربية الخاصّة وبرنامج احتواء الآخر بما في ذلك بناء غرف تعليميّة جديدة وأفنيّة داخل المدارس لاحتواء الآخر .هذا العام تمّ تخصيص ميزانيّة لبناء 286 غرفة جديدة للتّربية الخاصّة ، 135 فناء تعليميّا للاختواء، ساعات تعليميّة ، تعيين نحو 2,000 مركّزا للتّربية الخاصّة وللدّمج وبرامج كثيرة .6. الادارة الذّاتيّة للمديرين : توسيع الادارة الذّاتيّة لتشمل المدارس الاعداديّة ( 150 مدرسة في المرحلة الأولى) ،تخصيص 105 مليون شاقل للمديرين حسب احتياجات المدرسة وليونه أكثر بموضوع استيعاب وتشغيل المعلّمين وأمور أخرى.7. دورة لكل ولد : 900 ألف طالب انضموا للدّورات ضمن برنامج تعزيز الشّمال وبرنامج تحدّيات (35 ألف طالب من المجتمع العربي ) .8. تقليص عدد الطلاب في الصّفوف: الاستمرار في تقليص عدد الطلاب في الصّفوف حيث وصل هذا العام للصّف الرّابع ( لا يزيد عدد الطلاب في الصّف الواحد عن 34 طالبا ) .9. مساعدة ثانيّة : اضافة مساعدة ثانيّة في الصف جيل 3-4 سنوات ( اضافة 6,000 مساعدة ) و1,000 معلّمة روضة رائدة .مدير عام وزارة التّربية شموئيل أبواب: أبارك الطواقم التّعليميّة على سنة من العطاء وعلى عملهم الجاد خلال العام الدّراسي الذي أثمر عدّة انجازات في مجال التّحصيل العلمي والتّربية للقيم .ارتفاع بنتائج الرّياضيّات واللغة الانجليزيّة ، دعم التّميّز في المدن والقرى البعيدة عن المركز ، دعم حركات ومنظّمات الشّبّيبة والتّربية اللا منهجيّة . أتمنّى لكل طلاب جهاز التّربية استغلال العطلة الصّيفيّة بشكل جميل وممتع وآمن وأن ينضمّوا لكل الأطر التّربويّة التي تقوم بها الوزارة في عطلة الصّيف وأمّا لخرّيجي طلاب الصّف الثّاني عشر ، أتمنّى لكم النّجاح .