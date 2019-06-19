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700 ألف طالب من المرحلة فوق الابتدائيّة يخرجون غدا للعطلة الصيّفيّة , %25 منهم من الطلاب العرب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




700 ألف طالب يخرجون غدا للعطلة الصّيفيّة ، 55 ألف معلّم وفي تاريخ 1.7.2019 ينضم اليهم مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال .
العام الدّراسي تميّز بعدّة برامج منها : 

1. الريّاضيّات : لأوّل مرّة في تاريخ الدّولة يقدّم نحو 19,200 طالبا 5 وحدات رياضيّات وذلك بسبب الاستثمار والجهود الكبيرة لوزارة التّربية في هذا المجال مثل فتح تخصّصات جديدة 5 وحدات، زيادة نحو 3000 ساعة تعليميّة ، التّعلم بمجموعات صغيرة مستوى 5 وحدات، دروس خصوصيّة مجّانيّة والاستعانة بمهندسين ومحاضرين .


2. اللغة الانحليزيّة: %65 من الطلاب تقدّموا لبجروت باللغة الانجليزيّة مستوى 4-5 وحدات وفي هذا المجال تمّ بناء برنامج لزيادة الثّروة اللغويّة عند الطلاب، زيادة ساعات تعليميّة ، برنامج ديبيت، دعم اللغة المحكيّة .


3. الميزانيّة التّفاضليّة : اكمال البرنامج من خلال اضافة نحو نصف مليارد شاقل وزيادة ساعات تعليميّة لطلاب من عنقود اجتماعي اقتصادي ضعيف.


4. مدرسة الأعياد : نصف مليون طالب انضموا لمدارس الأعياد من رياض الأطفال وحتّى الصّف الثّالث .


5. قانون التّربية الخاصّة وبرنامج احتواء الآخر بما في ذلك بناء غرف تعليميّة جديدة وأفنيّة داخل المدارس لاحتواء الآخر .هذا العام تمّ تخصيص ميزانيّة لبناء 286 غرفة جديدة للتّربية الخاصّة ، 135 فناء تعليميّا للاختواء، ساعات تعليميّة ، تعيين نحو 2,000 مركّزا للتّربية الخاصّة وللدّمج وبرامج كثيرة .


6. الادارة الذّاتيّة للمديرين : توسيع الادارة الذّاتيّة لتشمل المدارس الاعداديّة ( 150 مدرسة في المرحلة الأولى) ،تخصيص 105 مليون شاقل للمديرين حسب احتياجات المدرسة وليونه أكثر بموضوع استيعاب وتشغيل المعلّمين وأمور أخرى.


7. دورة لكل ولد : 900 ألف طالب انضموا للدّورات ضمن برنامج تعزيز الشّمال وبرنامج تحدّيات (35 ألف طالب من المجتمع العربي ) .


8. تقليص عدد الطلاب في الصّفوف: الاستمرار في تقليص عدد الطلاب في الصّفوف حيث وصل هذا العام للصّف الرّابع ( لا يزيد عدد الطلاب في الصّف الواحد عن 34 طالبا ) .

9. مساعدة ثانيّة : اضافة مساعدة ثانيّة في الصف جيل 3-4 سنوات ( اضافة 6,000 مساعدة ) و1,000 معلّمة روضة رائدة .

مدير عام وزارة التّربية شموئيل أبواب: أبارك الطواقم التّعليميّة على سنة من العطاء وعلى عملهم الجاد خلال العام الدّراسي الذي أثمر عدّة انجازات في مجال التّحصيل العلمي والتّربية للقيم .ارتفاع بنتائج الرّياضيّات واللغة الانجليزيّة ، دعم التّميّز في المدن والقرى البعيدة عن المركز ، دعم حركات ومنظّمات الشّبّيبة والتّربية اللا منهجيّة . أتمنّى لكل طلاب جهاز التّربية استغلال العطلة الصّيفيّة بشكل جميل وممتع وآمن وأن ينضمّوا لكل الأطر التّربويّة التي تقوم بها الوزارة في عطلة الصّيف وأمّا لخرّيجي طلاب الصّف الثّاني عشر ، أتمنّى لكم النّجاح .




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