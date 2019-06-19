تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-19 14:51:18 قسم الإرشاد التربوي في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا ينظم برنامج عرض المشاريع الختامية |  2019-06-19 14:55:12 تركيا تعلن عن موقفها من المشاركة بمؤتمر البحرين |  2019-06-19 14:55:44 الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تكرم وتخرج طلابها |  2019-06-19 14:55:36 700 ألف طالب من المرحلة فوق الابتدائيّة يخرجون غدا للعطلة الصيّفيّة , %25 منهم من الطلاب العرب |  2019-06-19 13:47:30 الامم المتحدة تكشف: بن سلمان أمر بقتل خاشقجي |  2019-06-19 11:23:34 صو ر.. اصابة الشابة عهد التميمي ووالديها باصابات متفاوته اثر تعرضهم لحادث طرق مروع في رام الله |  2019-06-19 11:00:24 اطلاق سراح دلال داوود من ابوسنان بعد 17عاما في السجن لقتلها زوجها بعد تعرضها لتنكيل وعنف من قبله |  2019-06-19 10:56:54 ضبط 16 طنا من الكوكايين في الولايات المتحدة |  2019-06-19 10:55:48 أكثر من 70 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018 |  2019-06-19 10:10:42 أول "أطلس" للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو! |  2019-06-19 10:10:39 ما الأسئلة التي وجهت إلى بلاتيني أثناء استجوابه؟ |  2019-06-19 10:10:01 البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر وتهدد حياة الأمريكيين |  2019-06-19 09:51:12 وفاة مواطن شنقاً داخل منزله برام الله والشرطة تحقق |  2019-06-19 10:10:00 الأحمد: تطورات مهمة يشهدها ملف المصالحة |  2019-06-19 08:38:20 صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر إصابة السيدات المسنات بالضعف والوهن.



الدراسة أجراها باحثون بجامعة شرق فنلندا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (European Journal of Nutrition) العلمية.


وأوضح الباحثون أن الضعف أو الوهن هي حالة مرضية متعددة الأبعاد شائعة بين كبار السن، تعرضهم لخطر فقدان الحركة، والسقوط، والكسور، والوفاة.


وتشير الأدلة إلى وجود صلة قوية بين الضعف وسوء التغذية، وقد يكون البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التي تلعب دورا في ذلك، من خلال تأثيره على صحة العضلات.


وعن المقدار المناسب لتناول البروتين يوميًا، أفات الدراسة بأن كبار السن يحتاجون تناول بروتين يقدر بـ1.1 لكل كيلوجرام من وزن الجسم، للحفاظ على قدرتهم البدنية.


ويعني ذلك أن الإنسان الذي يزن 70 كيلوجرام، يحتاج تناول بروتين يقدر بـ 77 جرامًا يوميًا.


وللتوضيح، فإن محتوى البروتين في صدر الدجاجة يقدر بـ 25 جرامًا، كما تحتوي بيضة واحدة مسلوقة على 6 جرامات من البروتين، وشريحتان من خبز الحبوب الكاملة على 6 جرامات أيضًا.


وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 440 امرأة تتراوح أعمارهن بين 65 - 72 عامًا.


وتم حساب مقدار تناول المشاركات للبروتينات باستخدام سجل الغذاء لمدة 3 سنوات، كما تم تشخيص مدى إصابة المشاركات بالضعف والوهن عبر مؤشرات منها انخفاض قوة قبضة اليد، وانخفاض سرعة المشي، وانخفاض اللياقة البدنية، والإرهاق وقدان الوزن والعضلات.


وأظهرت الدراسة أن الحصول على الكمية الموصى بها من البروتين الغذائي يوميًا كان مرتبطًا مع انخفاض خطر الإصابة بالوهن لدى النساء الأكبر سناً.



وعلاوة على ذلك، ارتبط استهلاك البروتين الحيواني مع انخفاض احتمالات الإصابة بالضعف.



وقال الباحثون "إن توصية الصحة العامة تتمثل في تناول نظام غذائي مثالي مع كمية كافية من البروتين يوميا للحفاظ على صحة العضلات والوقاية من الوهن وهشاشة العظام".



وتتوفر البروتينات في الأطعمة التي نتناولها يومياً بنسبٍ مختلفة، كما تتوزع في مصادر الغذاء الحيوانية والنباتية.



وتشمل البروتينات الحيوانية اللحوم الحمراء، والدجاج والسمك والبيض والحليب ومشتقاته كاللبن، واللبنة، والأجبان بأنواعها.



أما البروتينات النباتية فتتوافر في البقوليات مثل الفاصوليا البيضاء، والفاصوليا السوداء، والعدس، والبازلاء، والحمص، وفول الصويا، والفول والترمس.



وكانت دراسة سابقة كشفت أن زيادة كمية البروتين في النظام الغذائي، تقلل من محتوى الدهون في الكبد، وتحمي من خطر مرض السكري لدى الأشخاص المصابون بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. 




كلمات متعلقة

دراسة, حديثة:, البروتينات, تقي, المسنات, من, الوهن,

تابعونــا

غسل اليدين بطريقة خاطئة يبطل مفعوله غسل اليدين بطريقة خاطئة يبطل مفعوله 2019-06-19 | 14:55:26

نظافة اليدين درع الوقاية من الأمراض، يصد الجراثيم والبكتيريا ويمنع الإصابة...

أنماط النوم تقدم مفتاح التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر أنماط النوم تقدم مفتاح التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر 2019-06-19 | 11:14:16

كشفت دراسة جديدة أن سنوات من النوم السيء قد تؤدي إلى تغيرات في موجات الدماغ، ويمكن...

أول "أطلس" للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو! أول "أطلس" للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو! 2019-06-19 | 10:10:42

تمكّن علماء بريطانيون من إنشاء أول خريطة للرئة البشرية، ما يبعث الأمل في الحصول...

البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر وتهدد حياة الأمريكيين البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر وتهدد حياة الأمريكيين 2019-06-19 | 10:10:01

كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيطات حول...

مشروبك الليلي لانقاص الوزن مشروبك الليلي لانقاص الوزن 2019-06-19 | 08:16:43

يبحث البعض منا عن طرق غريبة ومختلفة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم، التي...

دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما دراسة بريطانية تكشف علاقة طلاق الوالدين بسمنة أبنائهما 2019-06-18 | 20:19:43

كشفت دراسة بريطانية قام بها باحثون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن طلاق...

تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات تعرف عليها.. أمراض قد تصيبك عند نقص هذه الفيتامينات 2019-06-18 | 18:13:28

تعتبر الفيتامينات من أهم العناصر التي تساعد الجسم على أداء الوظائف الحيوية...

لهذه الأسباب لا تشربوا الماء بزجاجات بلاستيكية لهذه الأسباب لا تشربوا الماء بزجاجات بلاستيكية 2019-06-18 | 14:55:58

يتسلل البلاسيتك إلى الجسم عن طريق مصادر عديدة، منها حاويات الأطعمة والمشروبات...

دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان دراسات.. الموسيقى تخفف من معاناة مرضى السرطان 2019-06-18 | 12:53:59

أظهرت دراسات أجراها خبراء من جامعة Taipe الطبية التايوانية أن الموسيقى قد تكون أحد...

ما هي فوائد الخيار؟ ما هي فوائد الخيار؟ 2019-06-18 | 10:22:01

يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل نهاني محاجنة ام الفحم مطلوبة تنفيذ عملية الشاباك الشرطة احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى ادارة فريق ابناء اللد تشجيع الجمهور تحقيق الارتقاء الى مصاف الدرجة العليا رنا جربان اول محامية في تاريخ جسر الرزقاء الشابة قرية عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك مخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com