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المدعية على نيمار بالاغتصاب تخضع لجلسة استماع جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استمعت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية لعارضة الأزياء ناجيلا ترينداد التي تتهم مواطنها نيمار نجم سان جيرمان الفرنسي باغتصابها في باريس.



وتوجهت تريندادي إلى مركز للشرطة في جنوب ساو باولو بصحبة محاميها الجديد كوزمي أراوجو، الذي أكد أن الشرطة طلبت من موكلته هاتفها المحمول، لكن الشابة قالت إنها أضاعته بعد جلسة الاستماع الأولى لها في 7 يونيو الجاري.


وأضاف المحامي عند الخروج من مركز الشرطة أن الهاتف بقي "في سيارة محاميها السابق (دانيلو غارسيا دي أندرادي) أو في المنزل الذي ذهبت إليه بعدما غادرت مركز الشرطة".


وتطرقت عارضة الأزياء الشابة البالغة 26 عاما الأسبوع الماضي إلى السرقة المزعومة لجهاز لوحي إلكتروني يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول إنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار.




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