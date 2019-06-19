بعد, فيديو, الرعشة, الغريبة.., ميركل, تؤكد, :, أنا, بخير, !,

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها بخير، وذلك بعدما ظهرت ترتعش خلال استقبالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين.

ورصدت عدسات المصورين تعرض ميركل (64 عاما) لوعكة صحية، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني، الأحد الماضي، ويظهر مقطع الفيديو وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش بشكل واضح وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها كي لا تقع.وقالت ميركل إنها تعاني من الجفاف بسبب الحر، وأضافت: "لقد شربت 3 أكواب من المياه على الأقل، وأنا في حالة جيدة الآن".بدوره قال زيلينسكي، وهو كوميدي سابق، إنه "كان ليساعد ميركل لو لزم الأمر"، مؤكدا أن "ميركل آمنة تماما".وكانت وسائل إعلام، أفادت بأن الحرارة وصلت في العاصمة الألمانية يوم الأحد إلى 30 درجة مئوية، واصفة هذا اليوم بأنه "يوم حار جدا".وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.