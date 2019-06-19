تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-19 11:23:34 صو ر.. اصابة الشابة عهد التميمي ووالديها باصابات متفاوته اثر تعرضهم لحادث طرق مروع في رام الله |  2019-06-19 11:00:24 اطلاق سراح دلال داوود من ابوسنان بعد 17عاما في السجن لقتلها زوجها بعد تعرضها لتنكيل وعنف من قبله |  2019-06-19 10:56:54 ضبط 16 طنا من الكوكايين في الولايات المتحدة |  2019-06-19 10:55:48 أكثر من 70 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018 |  2019-06-19 10:10:42 أول "أطلس" للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو! |  2019-06-19 10:10:39 ما الأسئلة التي وجهت إلى بلاتيني أثناء استجوابه؟ |  2019-06-19 10:10:01 البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر وتهدد حياة الأمريكيين |  2019-06-19 09:51:12 وفاة مواطن شنقاً داخل منزله برام الله والشرطة تحقق |  2019-06-19 10:10:00 الأحمد: تطورات مهمة يشهدها ملف المصالحة |  2019-06-19 08:38:20 صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" |  2019-06-19 08:29:49 بعد اعتقال بلاتيني .. 5دول يمكن أن تستضيف كأس العالم |  2019-06-19 08:20:19 حيفا تفجع بوفاة بلال أبو شملة بنوبة قلبية في اسطنبول |  2019-06-19 08:18:12 ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران |  2019-06-19 05:15:27 الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا |  2019-06-19 05:21:35 غرينبلات: مؤتمر البحرين سياسي والفلسطينيون سيهدرون فرصة هامة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد فيديو الرعشة الغريبة.. ميركل تؤكد : أنا بخير !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها بخير، وذلك بعدما ظهرت ترتعش خلال استقبالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين.



ورصدت عدسات المصورين تعرض ميركل (64 عاما) لوعكة صحية، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني، الأحد الماضي، ويظهر مقطع الفيديو وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش بشكل واضح وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها كي لا تقع.


وقالت ميركل إنها تعاني من الجفاف بسبب الحر، وأضافت: "لقد شربت 3 أكواب من المياه على الأقل، وأنا في حالة جيدة الآن".


بدوره قال زيلينسكي، وهو كوميدي سابق، إنه "كان ليساعد ميركل لو لزم الأمر"، مؤكدا أن "ميركل آمنة تماما".


وكانت وسائل إعلام، أفادت بأن الحرارة وصلت في العاصمة الألمانية يوم الأحد إلى 30 درجة مئوية، واصفة هذا اليوم بأنه "يوم حار جدا".  


وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.




كلمات متعلقة

بعد, فيديو, الرعشة, الغريبة.., ميركل, تؤكد, :, أنا, بخير, !,

تابعونــا

ضبط 16 طنا من الكوكايين في الولايات المتحدة ضبط 16 طنا من الكوكايين في الولايات المتحدة 2019-06-19 | 10:56:54

أعلنت السلطات الأميركية أنها ضبطت نحو 16 طنا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من...

أكثر من 70 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018 أكثر من 70 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018 2019-06-19 | 10:55:48

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو...

صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" 2019-06-19 | 08:38:20

احتفل محرك البحث العالمي "غوغل Google"، امس الثلاثاء، على صفحته الرسمية في منطقة...

ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران 2019-06-19 | 08:18:12

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق...

غرينبلات: مؤتمر البحرين سياسي والفلسطينيون سيهدرون فرصة هامة غرينبلات: مؤتمر البحرين سياسي والفلسطينيون سيهدرون فرصة هامة 2019-06-19 | 05:21:35

أكد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، طبيعة...

نتنياهو: نجري اتصالات مع كثير من الزعماء العرب في السر والعلن نتنياهو: نجري اتصالات مع كثير من الزعماء العرب في السر والعلن 2019-06-18 | 20:15:46

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل "تقيم...

الاردن: ندرس المشاركة في ورشة البحرين الاردن: ندرس المشاركة في ورشة البحرين 2019-06-18 | 18:08:14

-أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن أيمن الصفدي والمفوض الأعلى للسياسة...

الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والأمراض التي عانى منها الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والأمراض التي عانى منها 2019-06-18 | 14:55:58

أعلن مصدر طبي مصري مسؤول، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي،...

أبو ردينة: أفشلنا كل المؤامرات وواشنطن لا تستطيع عمل شيء وحدها أبو ردينة: أفشلنا كل المؤامرات وواشنطن لا تستطيع عمل شيء وحدها 2019-06-18 | 14:55:45

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي،...

دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه وسط تعزيزات أمنية دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه وسط تعزيزات أمنية 2019-06-18 | 09:48:18

أعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن جثمان والده دُفن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله الشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس سرقة سيارة من شاب شفاعرو سطو الشرطة التحقيق يافة الناصرة فصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين أديب عطاونة دهسا حورة النقب ريشون لتسيون هرب مطاردة شرطة لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com