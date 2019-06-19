صو, ر.., اصابة, الشابة, عهد, التميمي, ووالديها, باصابات, متفاوته, اثر, تعرضهم, لحادث, طرق, مروع, في, رام, الله,

جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء في منزل بمدينة العفولة، حيث وصلت ٣ طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان وعملت على اخماد النيران والسيطرة على الحريق والتأكد من عدم وجود عالقين.

بعد اجراء عمليات البحث، لم يُعثر على عالقين، وقد عملت الطواقم على اخراج الدخان من المكان واخماد النار بشكل نهائي.الحريق خلّف اضرارا جسيمة في المكان، ويجرى تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع النيران.