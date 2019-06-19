وصايا, شيخ, الأزهر, لمحمد, صلاح,

تلقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ورحب الطيب باتصال صلاح، واصفا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، وقدم له عدة وصايا: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء".وأشاد شيخ الأزهر بأخلاق أبو مكة وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيا له بالتوفيق والحفظ والسداد.وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح الدكتور الطيب بالتمسك بالوصايا، وأنه سيجتهد دائما ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.ويستعد محمد صلاح مع زملائه لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو المقبل.وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.