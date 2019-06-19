نسرين, طافش:, “الحب, مش, حرام.., وقبلة, الحب, النقية, حلال”,

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش منشورًا مطولاً، عبر حسابها على انستغرام، علقت فيه على مشاهد القبلات في التمثيل.

واستشهدت نسرين طافش بقبلات الحب في أفلام الأبيض والأسود، التي جمعت نجوم الزمن الجميل أمثال، سعاد حسني، ورشدي أباظة، ومشاهد القبل في الأفلام العالمية، التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل الفيلم الشهير “تايتنك”.وعبّرت طافش في المنشور قائلةً: قبلة الحب جميلة تمثيلاً، وفي الحقيقية حتى على الريد كاربت رأيي فقط و ببساطة لست مضطرة لتبنيه أو الاقتناع فيه .. البوست للمشاركة و ليس للنقاش”، وأضافت في تعليقها على القبلات الحقيقية: “الحب مش حرام.. وقبلة الحب النقية حلال”.واختتمت نسرين المنشور بقولها: إنهُ يتوجبُ على الأهل أن يخافوا على أبنائهم من مشاهد العنف والدم، وليسًّ مشاهد الحب والقُبلات، وأغلقت الفنانة خانة التعليقات، تجنبًا لأي تعليقاتٍ سلبية.وجاء هذا المنشور بعد الجدل الكبير، الذي رافق عرض مسلسل “جن”، أول مسلسل عربي – أردني من إنتاج شركة نتفليكس العالمية، والذي واجه هجومًا كبيرًا بسبب مشاهد القبلات والشتائم التي تضمنها.