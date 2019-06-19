مصلحة, السجون, تنظر, اليوم, في, طلب, الإفراج, المبكر, عن, دلال, داوود, من, ابو, سنان, ومظاهرة, في, الرملة,

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قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات " ان الشرطة...
كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، معتدلا خلال ساعات...
انتخب المحامي محمد نعامنة رئيساً لنقابة المحامين لواء الشمال بعد فوز كبير على...
فجعت مدينة طمرة مساء الثلاثاء بوفاة عادل دواهدة(48عاماً)اثر نوبة قلبية حادة خلال...
شارك العشرات من اهالي طمرة مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...
شارك المئات من اهالي مدينة ام الفحم مساء اليوم الثلاثاء في قاعة السوق البلدي...
شارك العشرات من اهالي سخنين مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن الشرطة عثرت على سلاح من نوع كارلو...
شارك العشرات من اهالي كفركنا مساء اليوم الثلاثاء في وقفة تضامن ومواساة مع الرئيس...