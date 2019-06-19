مصلحة, السجون, تنظر, اليوم, في, طلب, الإفراج, المبكر, عن, دلال, داوود, من, ابو, سنان, ومظاهرة, في, الرملة,

تلتئم لجنة الافراجات التابعة لمصلحة السجون اليوم للنظر في الطلب المقدم اليها بشان الافراج المبكر عن السجينة دلال داوود من ابو سنان. التي كانت قد ادينت بقتل زوجها عمدا بعد تعرضها لأعمال تنكيل وعنف من قبله.

وقد أمضت دلال داوود سبعة عشر عاما لغاية الان خلف القضبان. وتجدر الإشارة الى ان اللجنة المعنية بمكافحة العنف الاسري في وزارة الرفاه اوصت مؤخرا باخلاء سبيل داوود الامر الذي تؤيده سلطة تأهيل السجناء والنيابة العامة ، الا ان العاملين الاجتماعيين في مصلحة السجون يعتقدون ان على دلال الاستمرار في عملية التاهيل داخل السجن.وافيد ان رئيس الدولة سابقا شمعون بيرس، كان قد قام عام الفين وأربعة عشر (2014) بتخفيف عقوبة السجن المؤبد التي فرضت على دلال في عام الفين واثنين (2002)، وحدد فترة محكوميتها بخمس وعشرين (25) سنة.