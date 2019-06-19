أكثر, من, 70, مليون, نازح, ولاجئ, في, العالم, أواخر, 2018,

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أعلنت السلطات الأميركية أنها ضبطت نحو 16 طنا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من...
احتفل محرك البحث العالمي "غوغل Google"، امس الثلاثاء، على صفحته الرسمية في منطقة...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق...
أكد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، طبيعة...
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل "تقيم...
-أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن أيمن الصفدي والمفوض الأعلى للسياسة...
أعلن مصدر طبي مصري مسؤول، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي،...
قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي،...
أعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن جثمان والده دُفن...
توقّع تقرير للأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان العالم ليصل الى 9,7 مليار نسمة عام 2050...