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لقاء الدولا (رفيقات الولادة) في نادي الولادة بباده - بوريا



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نظم قسم الوالدة والمولود في المركز الطبي باده - بوريا، ونادي الأمومة “بايبي ستارت”، لقاءً مميزًا مع رفيقات الولادة من كل أنحاء الشمال.



بمبادرة من راحيلي أهارون، منسّقة نادي الأمومة في المركز الطبي باده - بوريا، بايبي ستارت، نُظم يوم الأربعاء 5.6.2019 لقاء تعارف جمع نحو 35 دولا (رفيقة ولادة)، من منطقة غور الأردن، الجليل ومرتفعات الجولان.  في اللقاء الذي ترأسته القابلة الخبيرة عادي تيجر، شاركت مندوبات من أقسام الوالدة والمولود.  


افتتحت بات ايل كوهين، الممرضة في قسم الولادة اليوم وشرحت عن عملية استقبال الوالدة والعناية الشخصية الذي يمنح لها بعد الولادة، وأنواع مسكنات الألم، وساعات الزيارة، وإمكانية مرافقة للوالدة من قبل امرأة طوال الليل. شيري بيطرمان، ممرضة من قسم الأطفال، شرحت عن العلاج الأوليّ الممنوح للطفل، التحصينات والفحوصات، “كل والدة معنية بأن تتم الفحوصات بحضور أحد الوالدين تستطيع ذكر ذلك في استمارة الاستقبال وسيستعد الطاقم بما يتناسب طلبها. بوسع الجميع اختيار الأنسب لهن، مكوث جزئي / ليّن، أو مكوث كامل، ونحن نُعدّ انفسنا لاختيار الوالدة”. 


بعدها خرجت مرافقات الولادة في جولة بقسم الوالدة والمولود، وفي غرفة طوارئ الولادة، غرف الولادة، أقسام الوالدات والأمومة، الأطفال حديثي الولادة، والخدّج. أخذت المشاركات انطباعًا طيبًا عن الايجابيات الكثيرة وبينها وجود غرفتي عمليات جراحية بمحاذاة غرف الولادة، لذا فلا حاجة لنقل الوالدة الى مبنى آخر.   


فيما رحّبت راحيلي أهارون، منسّقة نادي الولادة بايبي ستارت، بالمشاركات وحدثتهن عن النشاطات الغنية والمتنوّعة التي يقدمها نادي النساء الحوامل والأمهات حديثات الولادة.  



بينما لخصت أفيفيت دفير، التي ساهمت بتنظيم اللقاء، بالقول “طوال الوقت توجد حتلنات وتحديثات. يهمنا أن نبقى على اتصال مع طاقم قسم الوالدة والمولود، وأن نعرف كل جديد، ونقل المعلومات للوالدلات اللواتي نرافقنهن”. 





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