تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-19 11:00:24 مصلحة السجون تنظر اليوم في طلب الإفراج المبكر عن دلال داوود من ابو سنان ومظاهرة في الرملة |  2019-06-19 10:56:54 ضبط 16 طنا من الكوكايين في الولايات المتحدة |  2019-06-19 10:55:48 أكثر من 70 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر 2018 |  2019-06-19 10:10:42 أول "أطلس" للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو! |  2019-06-19 10:10:39 ما الأسئلة التي وجهت إلى بلاتيني أثناء استجوابه؟ |  2019-06-19 10:10:01 البكتيريا آكلة لحوم البشر تنتشر وتهدد حياة الأمريكيين |  2019-06-19 09:51:12 وفاة مواطن شنقاً داخل منزله برام الله والشرطة تحقق |  2019-06-19 10:10:00 الأحمد: تطورات مهمة يشهدها ملف المصالحة |  2019-06-19 08:38:20 صورة - هكذا احتفل "غوغل" بيوم "الفلافل" |  2019-06-19 08:29:49 بعد اعتقال بلاتيني .. 5دول يمكن أن تستضيف كأس العالم |  2019-06-19 08:20:19 حيفا تفجع بوفاة بلال أبو شملة بنوبة قلبية في اسطنبول |  2019-06-19 08:18:12 ترامب: أميركا مستعدة جيدا لإيران |  2019-06-19 05:15:27 الطقس - اجواء معتدلة نهارا باردة ليلا |  2019-06-19 05:21:35 غرينبلات: مؤتمر البحرين سياسي والفلسطينيون سيهدرون فرصة هامة |  2019-06-19 01:01:48 فوز كبير للمحامي محمد نعامنة على المحامي احمد مصالحة في انتخابات نقابة المحامين لواء الشمال |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سعد لمجرد يحقق رقما قياسيا بفضل "نجيبك نجيبك"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كان الفنان المغربي ​​سعد لمجرد​​ قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "نجيبك نجيبك" عبر "يوتيوب"، واستطاع لمجرد أن يحقق رقما قياسيا بفضل هذا العمل، إذ تخطّى الكليب الـ 5 مليون مشاهدة بـ 3 أيام  فقط على طرحه.



الأغنية ليست جديدة بتاتاً، فعمرها يتخطى الخمس سنوات منذ تسجيلها رسمياً وإنتاجها عام 2014، إلا أن لمجرد قرر ولسبب غير معلوم من أن يؤجلها لفترة، ومرت السنوات وقرر اليوم  طرحها يطلق بنفس شكلها الأصلي، الذي أنتجه ووزعه دي جي فان موسيقياً منذ 5 أعوام.




كلمات متعلقة

سعد, لمجرد, يحقق, رقما, قياسيا, بفضل, "نجيبك, نجيبك",

تابعونــا

محمد رمضان يستعين بـ Game of Thrones في “بابا” محمد رمضان يستعين بـ Game of Thrones في “بابا” 2019-06-19 | 08:25:20

طرحت القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع “يوتيوب” أحدث الأغنيات المصورة للفنان...

بسمة تغني ” كفاياك أعذار ” وتحقق ربع مليون مشاهدة بسمة تغني ” كفاياك أعذار ” وتحقق ربع مليون مشاهدة 2019-06-18 | 14:55:30

نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” زوجة الفنان تامر حسني عبر قناتها على موقع...

هيفا وهبي تطمئن محبيها بأول صورة لها من المستشفى هيفا وهبي تطمئن محبيها بأول صورة لها من المستشفى 2019-06-18 | 12:49:53

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أول صورة لها بعد أن أعلنت ان سبب اختفائها عن...

نادين نجيم ترقص برفقة زوجها احتفالا بعيد زواجهما نادين نجيم ترقص برفقة زوجها احتفالا بعيد زواجهما 2019-06-18 | 10:25:42

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد زواجها السابع على رجل الأعمال...

محمد إمام يرزق بمولودته الأولى.. صور محمد إمام يرزق بمولودته الأولى.. صور 2019-06-18 | 09:09:19

استقبل الفنان المصري محمد عادل إمام، مولودته الأولى من زوجته نوران طلعت، وأطلق...

الحلاني : إليسا كنت بحسها بعيدة عني وما كانت تعني لي الحلاني : إليسا كنت بحسها بعيدة عني وما كانت تعني لي 2019-06-17 | 14:55:31

حل النجم اللبناني عاصي الحلاني وزوجته ” كوليت بولس ” ضيوفا مع الإعلامي اللبناني...

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في “اكلناها” - فيديو رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في “اكلناها” - فيديو 2019-06-17 | 11:55:16

تحل الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على مواطنها الفنان باسم ياخور في حلقة هذا...

"صبحي محمّد يحقق حلم الطفل نمير البيك ويطلق "أغلى ناسي‎ "صبحي محمّد يحقق حلم الطفل نمير البيك ويطلق "أغلى ناسي‎ 2019-06-17 | 09:58:22

القلائل في عصرنا الحالي هم الذين يدعمون المواهب الفنيّة لا سيما أنّ كلفة الإنتاج...

صلح سيرين عبدالنور ونادين نجيم بحضور نجمات الدراما اللبنانية! صلح سيرين عبدالنور ونادين نجيم بحضور نجمات الدراما اللبنانية! 2019-06-17 | 10:00:01

نجحت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بجمع عدد كبير من نجمات الدراما اللبنانية معاً...

بعد طلاقها منه.. زوجة وائل كفوري تحدث ضجة بصورها الجديدة بعد طلاقها منه.. زوجة وائل كفوري تحدث ضجة بصورها الجديدة 2019-06-17 | 09:09:43

بعد أن تم الإعلان عن طلاق الفنان ​وائل كفوري​ من زوجته السابقة ​أنجيلا بشارة​،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات سلطة اطفاء فعاليات خاصة طلاب اهالي قرية المغار المنطقة الشمالية عمل شرح تدفئة مدارس طمرة تغيب اطفال طلاب مدارس برد موجة الطقس اهالي حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى ديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج اصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79 يافا اعتقال مشتبهين اخلال النظام العام مواجهات شرطة القاء حجارة اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملافتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء ريال مدريد برشلونة يث حي مباشر مباراة كلاسيكو اسبانيا الارض الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي طعن جندي شاب عربي من سكان الشمال ليف كنمفراتس حسفا مشتبه فر من المكان كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com