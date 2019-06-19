كان الفنان المغربي ​​سعد لمجرد​​ قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "نجيبك نجيبك" عبر "يوتيوب"، واستطاع لمجرد أن يحقق رقما قياسيا بفضل هذا العمل، إذ تخطّى الكليب الـ 5 مليون مشاهدة بـ 3 أيام فقط على طرحه.

الأغنية ليست جديدة بتاتاً، فعمرها يتخطى الخمس سنوات منذ تسجيلها رسمياً وإنتاجها عام 2014، إلا أن لمجرد قرر ولسبب غير معلوم من أن يؤجلها لفترة، ومرت السنوات وقرر اليوم طرحها يطلق بنفس شكلها الأصلي، الذي أنتجه ووزعه دي جي فان موسيقياً منذ 5 أعوام.