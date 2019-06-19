برشلونة, تحرك, من, أجل, نيمار.., حدد, السعر, وتفاصيل, الصفقة,

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تلقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح...
أخلي سبيل الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم...
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن 5 دول يمكنها أن تستضيف كأس العالم بدلا من قطر في...
حسم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، موقفه من الانتقال إلى برشلونة...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف باريس سان جيرمان من انتقال نجمه...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول يسعى لدعم هجومه في الميركاتو...
يدرس مسؤولو برشلونة كافة السبل لاستعادة نيمار جونيور من صفوف باريس سان جيرمان،...
قال تقرير صحفي فرنسي، إن بيني زاهافي، الوكيل المسؤول عن نقل نيمار، من برشلونة إلى...
ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي...
دخل ليفربول الإنجليزي على خط المساعي لضم نجم هجوم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان...