برشلونة, تحرك, من, أجل, نيمار.., حدد, السعر, وتفاصيل, الصفقة,

في أول تقرير عن "تحرك فعلي" من برشلونة الإسباني لاستعادة نيمار إلى صفوفه، كشفت شبكة "غلوبوسبورت" البرازيلية أن إدارة النادي الكتالوني تواصلت مع اللاعب وناقشت معه إمكانية العودة.وقالت الشبكة إن الصفقة التي باتت في طريقها إلى الاكتمال، ستكلف برشلونة مبلغا يصل إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى انتقال لاعبين من الـ"بلوغرانا" إلى باريس سان جرمان الفرنسي، من بين عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش.وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلت عن رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي قبل أيام، تصريحه بأنه "لن يتسامح مجددا مع سلوك لاعبيه الكبار"، دون الإشارة إلى لاعب بعينه.لكن يعتقد أن الخليفي كان يقصد نيمار الذي وقع في أكثر من مشكلة مع ناديه، من بينها ظهوره في حفلات في البرازيل بينما كان يقول إنه يتلقى العلاج، فضلا عن خلافاته مع الجهاز الفني وبعض زملائه.وكان نيمار، الذي يغيب عن بطولة "كوبا أميركا" بسبب الإصابة، انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم، بعدما قضى 4 مواسم في "كامب نو".يشار إلى أن عودة نيمار ستكون محل ترحيب من قبل عدد من زملائه، من بينهم مواطنه آرثر والأوروغواياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال.