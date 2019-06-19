وفاة, مواطن, شنقاً, داخل, منزله, برام, الله, والشرطة, تحقق,

قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات " ان الشرطة والنيابة العامة بمحافظة رام الله باشرتا التحقيق في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر 55 عاما وجد فجر اليوم معلقا ومشنوقا بحبل داخل منزله الذي يعيش فيه لوحده بمدينة رام الله " .

واكد ارزيقات ، بان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقي